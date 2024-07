Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Starke Rauchentwicklung auf Firmengelände

Gaggenau (ots)

Am Donnerstag wurde gegen 10:20 Uhr ein Containerbrand auf einem Firmengelände in der Max-Roth-Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Gaggenau konnte von den Einsatzkräften eine starke Rauchentwicklung aus einem Container, in dem Lithium-Akkus gelagert werden, festgestellt werden aber kein offenes Feuer. Die Akkus konnten abgelöscht und in einem Spezialcontainer geflutet werden. Das Umweltamt des Landratsamtes Rastatt wurde informiert und war kurz darauf vor Ort. Wie es zu der Rauchentwicklung kommen konnte ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

/st

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell