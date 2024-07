POL-OG: Rastatt, Förch - Mähroboter gestohlen, Hinweise erbeten

Kehl (ots) - Am Donnerstag gegen 15:40 Uhr kam es an der Kreuzung Hauptstraße/Richard-Wagner-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 21-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr die Hauptstraße in Richtung Kehl und bog mutmaßlich ohne zu blinken, an der Kreuzung nach links in die Richard-Wagner-Straße ein. Eine 18-jährige Roller-Fahrerin befuhr die Hauptstraße zu dieser Zeit in entgegengesetzter Richtung und befand sich kurz vor dem ...

