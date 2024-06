LPI-SHL: Auffahrunfall

Zella-Mehlis (ots) - Eine 84-Jährige parkte Donnerstag, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:45 Uhr, ihr Auto auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Als sie zu ihrem roten Toyota zurückkam, stellte sie eine Beschädigung im vorderen rechten Fahrzeugbereich fest. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle pflichtwidrig in unbekannte Richtung verlassen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum ...

