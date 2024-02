Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Dreiste Diebinnen bestehlen Seniorin - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Als sich am Donnerstag gegen 14:40 Uhr eine 90-jährige Frau in einem Einkaufsgeschäft in der Dürrestraße aufhielt und die dortigen Toilettenräumlichkeiten aufsuchte, hängte die Dame ihre Handtasche sowie ihre Jacke gutgläubig in den Räumlichkeiten auf. Unmittelbar, nachdem die Seniorin die Toilettenkabine wieder verließ, begab sich die bisher unbekannte Täterin ebenfalls auf die Toilette. Während dessen wurde die 90-Jährige womöglich von einer weiteren unbekannten Komplizin abgelenkt, die sich zu diesem Zeitpunkt die Hände wusch, sodass die Handtasche in einem unbemerkten Moment entwendet werden konnte. Die beiden Unbekannten verließen die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. In der Tasche befanden sich Fahrzeug -und Hausschlüssel sowie ein Geldbeutel mit einem geringen Bargeldbetrag.

Die beiden Täterinnen können wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, braune und dunkelblonde Haare, dunkel/blau gekleidet

Das Polizeirevier Weinheim bittet nun Zeugen, welche Hinweise zu den beiden Täterinnen geben können, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell