Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in drei Holzhütten

Schmalkalden (ots)

In der Zeit vom 15.06.2024, 17:00 Uhr, bis Montagmorgen drangen unbekannte Täter gewaltsam in drei Holzhütten eines Süßwaren-Herstellers in der Nougat-Allee in Schmalkalden ein. Die Unbekannten entwendeten einen Laubbläser, ein Hot-Dog-Gerät sowie Getränke. Der Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0162235/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

