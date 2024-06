Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Lagerhalle eingebrochen

Schmiedefeld am Rennsteig (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstagabend bis Montagvormittag gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle in der Schmückestraße in Schmiedefeld. Die Einbrecher entwendeten zehn volle Diesel-Kanister sowie Werkzeuge und Maschinen in noch nicht abschließend geklärtem Umfang. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0162675/2024 beim Inspektionsdienst Suhl.

