Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tageswohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Roth an der Our (ots)

Am heutigen Freitag kam es im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch im Mühlenweg in Roth an der Our. Bislang unbekannte Täter schlugen in Abwesenheit der Bewohner mit einem Stein eine Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich des Gebäudes ein und verschafften sich so Zutritt in die Wohnung der Geschädigten. Die gesamte Wohnung wurde anschließend durch den oder die Täter intensiv nach Wertgegenständen durchsucht, wobei lediglich ein geringer Bargeldbetrag erbeutet werden konnte. Mögliche Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ortslage Roth an der Our beobachtet haben, oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg (06561-96850) in Verbindung zu setzen.

