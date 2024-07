Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Autodiebstähle, Polizei bittet um Hinweise

Baden-Baden (ots)

Im Verlauf des Donnerstags haben bislang Unbekannte einen verschlossen, vor einer Kleingartenanlage in der Moltkestraße abgestellten Mercedes gestohlen. Der Wagen wurde am Freitagmorgen an der Ecke "Solmstraße/Kapuzinerstraße" mit einer eingeschlagenen Seitenscheibe von einer Zeugin entdeckt. Bereits in der Nacht auf Mittwoch (3. Juli 2024) wurde in der Rheintalstraße in Sandweier ein weißer VW Caddy entwendet. Der Wagen konnte von einer Streife des Polizeireviers Baden-Baden gegen 3:40 Uhr gesichtet werden. Dem Fahrer gelang es allerdings im Bereich der Stöckstraße unter Zurücklassung des Autos zu entkommen. Ebenso bislang Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag (29. Juni 2024) einen in der Bahnhofstraße in Haueneberstein abgestellten weißen VW Golf in ihren Besitz gebracht. Der Wagen dürfte mit Originalschlüssel gestohlen worden sein. Wie die verübten Autodiebstähle zueinander in Verbindung stehen und ob ferner ein Zusammenhang mit den bereits zurückliegenden Taten besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden, Oos und des Kriminalkommissariats Rastatt stehen hierbei in engem Austausch mit der Staatsanwaltschaft Baden-Baden. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um gesteigerte Aufmerksamkeit in Bezug auf verdächtige Beobachtungen. Falls Zeugen im Besitz von Foto- oder Videoaufnahmen sind, die im Zusammenhang mit verdächtigen Personen oder möglichen Fahrzeugdiebstählen stehen könnten, wird unter der Rufnummer: 07221 680- oder 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme mit den Ermittlern gebeten.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell