POL-PB: Kerzenständer aus Dom gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Delbrück (ots) - Unbekannte Täter brachen am 28.02.2024 gegen 03:00 Uhr in ein Schnellrestaurant an der Boker Straße in Delbrück ein und flohen ohne Beute in unbekannte Richtung. Angestellte bemerkten den Einbruch am Mittwochmorgen gegen 09:00 Uhr. Nach dem Einsehen der Videoaufnahmen können die wahrscheinlich männlichen Täter wie folgt beschrieben werden: ...

