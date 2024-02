POL-PB: Auffahrunfall - 37-jährige wurde schwer verletzt

Delbrück (ots) - (CK) - In Nacht zu Mittwoch (28.02.) drangen bislang unbekannte Einbrecher durch Aufhebeln der Eingangstür in die Innenräume einer Bäckereifiliale an der Ostenländer Straße ein. In den Büroräumen machten sich die Täter an einem Tresor zu schaffen und entwendeten diesen komplett. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit in der Ostenländer Straße oder in der Nähe verdächtige Personen oder ...

mehr