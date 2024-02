Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallflucht - Alkohol, kein Führerschein

Paderborn (ots)

(CK) - Am Mittwochmorgen (28.02., 07.10 Uhr) informierten Anwohner der Straße Am Richterbusch in Paderborn-Elsen die Polizei, nachdem sie zunächst einen lauten Knall gehört hatten.

Bei einer Nachschau stellten die Zeugen fest, dass es offensichtlich zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Ein Ford Focus war nach links von der Fahrbahn abgekommen, in einen angrenzenden Vorgarten gefahren und dort vor eine Garage geprallt. Dabei wurden sowohl der Ford selbst als auch ein am Straßenrand geparkter Fiat Punto sowie die Bepflanzung des Grundstücks erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10 000 Euro.

Die Zeugen hatten zudem beobachtet, dass sich ein Mann und eine Frau von der Unfallstelle in Richtung der Straße Kirschenkamp entfernten.

Nach kurzer Zeit später kehrte der Mann zurück, setzte sich in das Auto und fuhr es aus dem Vorgarten an den Straßenrand. Als der Mann dann den sich nährenden Streifenwagen bemerkte, flüchtete er zu Fuß wieder in Richtung Kirschenkamp.

Er konnte jedoch durch die Beamten im Garten eines Hauses in der Straße Beim Schlinghause gestellt werden.

In der Atemluft des 26-jährigen Mannes aus Paderborn, der die Unfallfahrt abstritt, stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Weitere Hinweise deuteten darauf, dass der Paderborner auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Daraufhin wurden ihm zwei Blutproben entnommen.

Der Ford Focus wurde zwecks Beweissicherung sichergestellt. Den Führerschein des 26-Jährigen konnten die Beamten nicht sicherstellen - er hatte keinen mehr.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Straßenverkehrsgefährdung wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell