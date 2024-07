POL-OG: Offenburg - Versuchter Raub, gibt es Zeugen?

Baden-Baden (ots) - Im Verlauf des Donnerstags haben bislang Unbekannte einen verschlossen, vor einer Kleingartenanlage in der Moltkestraße abgestellten Mercedes gestohlen. Der Wagen wurde am Freitagmorgen an der Ecke "Solmstraße/Kapuzinerstraße" mit einer eingeschlagenen Seitenscheibe von einer Zeugin entdeckt. Bereits in der Nacht auf Mittwoch (3. Juli 2024) wurde ...

mehr