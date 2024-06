Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Pkw aufgebrochen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Kämpfelbach (ots)

Zwei Männer haben am frühen Donnerstagmorgen ein Fahrzeug in Ersingen aufgebrochen und daraus Münzgeld entnommen. Möglicherweise kommen sie auch als Täter eines weiteren Aufbruchs in Frage.

Nach bisherigem Sachstand machten sich die beiden Autoaufbrecher, gegen 02:15 Uhr, an einem orangefarbenen Dacia zu schaffen, welcher in der Wilferdinger Straße abgestellt war. Auf noch unbekannte Weise öffneten sie unter anderem die Fahrertür und durchwühlten das Innere. Mit rund 20 Euro Diebesgut konnten sie schließlich flüchten.

Einer Zeugin fielen in diesem Zusammenhang zwei Männer auf, welche wie folgt beschrieben werden können: Der erste Tatverdächtige war schlank und schwarz gekleidet. Er führte einen auffällig roten Rucksack mit sich. Der zweite Täter soll ein blau-weiß kariertes Hemd getragen haben. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit zwei Polizeistreifen konnten die Diebe nicht mehr angetroffen werden.

Ein weiterer Fahrzeugbesitzer, dessen blauer VW in der Turnstraße abgestellt war, bemerkte ebenfalls am Donnerstagmorgen, dass sein Fahrzeug aufgebrochen und seine Geldbörse entwendet worden war. Offenbar wurden auch schon erste Folgestraftaten in Form von betrügerischen Abbuchungen getätigt.

In beiden Fällen ermittelt das Polizeirevier Pforzheim-Nord und bittet darum, dass sich Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich dort unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

Allgemeine Hinweise ihrer Polizei:

- Sofern vorhanden, sollte eine Garage genutzt werden.

- Der Pkw und auch das Garagentor sollten stets verschlossen sein.

- Wenn keine Unterbringung in einer Garage möglich ist, sollte das Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen abgestellt werden.

- Vergewissern Sie sich immer, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist.

- Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.

- Auch ein mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten beim Verlassen des Wagens entfernt werden.

- Bewahren sie keine Wertgegenstände im Kofferraum auf.

- Nehmen Sie bei Übernachtungen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

- Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei und nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Weitere Tipp finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell