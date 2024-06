Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim: Haftbefehl nach Messerangriff

Neuenbürg (ots)

Schwer verletzt worden ist am Dienstagmorgen in Neuenbürg eine 53-jährige Frau, als sie in ihrem Bett mit einem Messer angegangen und gewürgt wurde.

Eine Zeugin erschien um 9:30 Uhr auf dem Polizeirevier Neuenbürg und meldete eine durch ein Messer verletzte Bewohnerin einer Gemeinschaftsunterkunft in Neuenbürg. Die schwer verletzte 53-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Vor Ort konnten die Polizeibeamten des Polizeireviers Neuenbürg einen 58-jährigen Tatverdächtigen widerstandslos in dessen Zimmer festnehmen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen führten der 58-jährige Tatverdächtige, der polnischer Staatsangehöriger ist, und die 53-jährige Geschädigte seit längerer Zeit eine Beziehung. Es besteht der dringende Verdacht, dass der 58-Jährige versuchte, seine Lebensgefährtin bei seiner Tat zu töten. Die Hintergründe der Tat, insbesondere ein etwaiges Motiv, sind derzeit noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der dringend tatverdächtige 58-Jährige wurde am Mittwochnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, wo er den Angriff einräumte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - wurde Haftbefehl gegen den 58-Jährigen wegen Fluchtgefahr erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Mann befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die Geschädigte befindet sich aktuell trotz der erlittenen Verletzungen außer Lebensgefahr.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Benjamin Koch, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

