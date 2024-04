Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei unbekannte Täter haben am Samstagnachmittag (20.04.2024) an der Königsstraße zwei 14-Jährige erpresst und festgehalten. Die Täter sprachen die zwei 14-Jährigen gegen 14.30 Uhr am Schlossplatz an, forderten einen der beiden 14-Jährigen zur Herausgabe von Bargeld auf und bedrohten ihn. Sein 14-jähriger Begleiter wurde währenddessen von einem der Täter festgehalten. Nachdem die beiden 14-Jährigen den Tätern wenige Euro Bargeld übergeben hatten, ließen die Tatverdächtigen von den Jugendlichen ab. Die drei männlichen Täter waren zirka 14 bis 16 Jahre alt und hatten kurze dunkle Haare, seitlich kurz rasiert. Einer der Tatverdächtigen war zirka 160 Zentimeter groß, trug eine dunkle Hose, eine blaue Gucci Cap, einen blauen Kenzo Pullover und hatte in der Mitte der Stirn eine runde Narbe. Ein anderer Tatverdächtiger war zirka 180 Zentimeter groß und trug über seiner schwarzen Jogginghose mit Schlag eine dicke schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

