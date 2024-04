Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Joggerin von Transporter angefahren und leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Eine 27 Jahre alte Frau hat sich am Montagvormittag (22.04.2024) beim Zusammenstoß mit einem Transporter in der Unterländer Straße leichte Verletzungen zugezogen. Die 27-Jährige überquerte kurz vor 09.00 Uhr an einer Fußgängerfurt auf Höhe der Hausnummer vier vor dem Kreisverkehr die Unterländer Straße. Dabei erfasste sie ein weißer Transporter, der in der Unterländer Straße Richtung Ludwigsburger Straße unterwegs war und stieß sie zu Boden. Anschließend fuhr der Fahrer in unbekannte Richtung davon. Die Frau ging ebenfalls weiter und erstattete erst später Anzeige bei der Polizei. Vom Fahrer ist lediglich bekannt, dass es sich um einen älteren Mann mit kurzem Vollbart handeln soll. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

