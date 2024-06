Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Feuerwehrmann wird bei Fest in Neuhausen verletzt - Zeugen gesucht

Neuhausen (ots)

Ein 18-jähriger Feuerwehrmann ist am späten Samstagabend im Rahmen seines Dienstes bei der Sonnenwendfeier in Neuhausen durch zwei bislang unbekannte Täter verletzt worden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sprach gegen 22:20 Uhr ein bislang unbekannter Täter den 18-jährigen Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Neuhausen an und lockte ihn unter einem Vorwand einige Meter von der Feier weg. Plötzlich stand dem Geschädigten ein zweiter unbekannter Täter gegenüber, der mit einem schwarzen Kapuzenpullover vermummt war. Dieser schlug dem Feuerwehrmann unvermittelt mit der Faust in sein Gesicht. Durch den gezielten Faustschlag ging der 18-Jährige zu Boden und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Anschließend soll es zu einem gezielten Tritt des Unbekannten gegen den Geschädigten gekommen sein. Durch das beherzte Eingreifen eines aufmerksamen Zeugen konnten weitere körperliche Übergriffe auf den Feuerwehrmann verhindert werden. Die Unbekannten entfernten sich anschließend fußläufig in Richtung Industriegebiet in Neuhausen.

Durch den Angriff wurde der 18-jährige Feuerwehrmann leicht verletzt. Die beiden Täter werden wir folgt beschrieben:

Täter 1:

-circa 180cm groß, -circa 18 Jahre alt, -Oberlippen-Kinnbart, -bekleidet mit einer schwarzen Basecap.

Täter 2:

-circa 175 - 180 cm groß, -das Gesicht war durch einen schwarzen Kapuzenpullover verdeckt, -bekleidet mit einer hellblauen Jeans und einem hellblauen Pullover.

Der Polizeiposten Tiefenbronn hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

