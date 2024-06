Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Exhibitionist belästigt Jugendliche - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Mühlacker (ots)

Ein Mädchen im jugendlichen Alter ist am Dienstagabend in der Nähe des Bahnhofs in Mühlacker auf einen Mann aufmerksam geworden, welcher sexuell motivierte Handbewegungen an sich vornahm.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befand sich die Geschädigte zusammen mit zwei Freundinnen auf einer Treppe, welche von der Ziegelstraße zum Bahnhof führt. Schon zu diesem Zeitpunkt fiel ihnen ein unbekannter Mann auf, der die ganze Zeit in ihrer Nähe stand. Als die Geschädigte den Heimweg antreten wollte, bemerkte sie gegen 21:37 Uhr den in schwarz gekleidet Mann erneut, welcher die Hose hinuntergezogen hatte und hierbei masturbierte. Im Anschluss kehrte die Jugendliche wieder zurück zu ihren Freundinnen und erzählte von ihrer Beobachtung. Als sie zu dritt ebenfalls die Treppe hinauf zur Ziegelstraße liefen, drehte sich der Unbekannte bereits weg und entfernte sich fußläufig in Richtung Wohngebiet "Ulmer Schanz".

Trotz unverzüglicher Anfahrt konnte der Exhibitionist nicht mehr angetroffen werden. Er wird wie folgt beschrieben:

- circa 40 Jahre alt, - schwarzer Bart, - bekleidet mit einer schwarzen Wollmütze, einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen knielangen Hose und einer Piloten-Brille.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Antonia Klein, Pressestelle

