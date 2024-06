POL-Pforzheim: (FDS) Horb - Berauscht auf dem Fahrrad unterwegs

Knittlingen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ist es am Sonntagmittag auf der Landstraße 4516 in Knittlingen gekommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 30-jähriger VW-Fahrer die Landstraße 4516 von Freudenstein kommend in Richtung Knittlingen. Kurz nach dem Ortseingang Knittlingen übersah der VW-Fahrer den am Fahrbahnrand in einer ...

mehr