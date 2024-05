POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald - Heitersheim -- Dachstuhlbrand führt zu hohem Sachschaden

Freiburg (ots) - Am Sonntag, den 19.05.2024 gegen 02.15 Uhr kam es in der Bühlstraße in Bahlingen a. K. auf Höhe der Hausnummer 41 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Unfallverursachend soll, nach derzeitigen Erkenntnissen, ein rotes Wohnmobil gewesen sein, welches gegen einen ...

mehr