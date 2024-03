Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Pf) Pforzheim - Gebäude muss wegen Gasgeruchs geräumt werden

Pforzheim (ots)

Gasgeruch hat am Sonntagabend zur Räumung eines Mehrparteienhauses in Pforzheim geführt.

Gegen 18:45 Uhr nahmen Bewohner in einem Wohngebäude am Ludwigsplatz in Dillweißenstein Gasgeruch wahr. Noch während die Feuerwehr Messungen durchführte, wurden die Bewohner und Gäste eines sich ebenfalls in dem Anwesen befindlichen Restaurants nach draußen gebracht. Nachdem die Ursache für den Gasgeruch entdeckt wurde, begann die Feuerwehr sofort mit den Abpumparbeiten eines mutmaßlichen Benzin-Wasser-Gemischs, das sich im Bereich eines Ablaufschachts angestaut hatte. Zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen von Personen ist es nach jetzigem Stand nicht gekommen. Die näheren Umstände, wie das mutmaßliche Benzin-Wasser-Gemisch in den Schacht gelangte, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die polizeiliche Facheinheit für Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen oder Hinweisgeber, die im näheren Umfeld Ungewöhnliches beobachtete haben, werden gebeten, sich dort unter der Rufnummer 07231 186-3400 oder beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231 186-3311 zu melden.

Jona Freyer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell