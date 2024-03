Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Fußgänger beim Überqueren der Bundesstraße 10 tödlich verletzt

Pforzheim (ots)

Tödlich verletzt wurde ein 55jähriger Mann am Sonntagabend auf der Eutinger Straße (Bundesstraße 10). Der Mann wollte gegen 20.30 Uhr, in Höhe des Eutinger Talwegs, die mehrspurige Fahrbahn überqueren. Beim Betreten der Fahrbahn, wurde er von einem stadtauswärts fahrenden Pkw Smart einer 19jährigen Frau erfasst. Der Fußgänger erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Fahrerin des Smarts erlitt einen Schock. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 7000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B10 teilweise gesperrt. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell