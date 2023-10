Polizei Bochum

POL-BO: Parfüm-Diebstahl aus Herner Drogerie: Wer kennt diese Männer?

Herne (ots)

Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Männer?

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/116548

Hinweis: Wenn der Link ins Leere führt, ist die Fahndung geklärt.

Die drei bislang unbekannten Täter begaben sich am 20. Dezember 2022 in eine Drogerie an der Bahnhofstraße 39 in Herne. In der Parfümabteilung nahmen sie mehrere Düfte aus dem Regal und steckten diese in eine mitgebrachte Tasche. Im Anschluss verließen sie die Filiale, ohne die Ware zu bezahlen.

Rund vier Monate später, am 1. April 2023, betraten zumindest zwei der drei Tatverdächtigen erneut das Geschäft und entwendeten weiteres Parfüm.

Die Kripo ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

