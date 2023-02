Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots)

Am 23.02.2023, 17:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Wredestraße/Bismarckstraße zu einem Autounfall, das meldet eine 29-Jährige. Sie sei im Ampelbereich mit einer bislang unbekannten Autofahrerin kollidiert, welche trotz roter Lichtanzeige ebenfalls in den Ampelbereich eingefahren sei. Im Anschluss sei die Frau weggefahren ohne ihrer Pflicht als Verkehrsunfallbeteiligte nachzukommen. Am Fahrzeug der 29-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Auch am Auto der unbekannten Frau, bei dem es sich um einen 4er-Golf handeln soll, dürfte es zu einem Sachschaden gekommen sein.

Sie haben den Unfall beobachtet und können Hinweise zur unbekannten Fahrerin geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

