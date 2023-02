POL-PPRP: Vermisster 87-Jähriger aus Speyer tot aufgefunden

Ludwigshafen (ots) - Ein 17-jähriger Rollerfahrer und sein Sozius wurden am 23.02.2023, gegen 07:40 Uhr, leicht verletzt. Es war in der Christian-Weiß-Straße zum Zusammenstoß mit einem Auto gekommen, als dessen Fahrer wendete, um in Richtung Bruchwiesenstraße zu fahren. Der 17-Jährige sah das Wendemanöver zu spät und fuhr in die linke Fondtür des Autos. Er und sein Sozius fielen durch den Zusammenstoß zu Boden. ...

