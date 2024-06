Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Pkw überschlagen: Eine Person verletzt

Knittlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ist es am Sonntagmittag auf der Landstraße 4516 in Knittlingen gekommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 30-jähriger VW-Fahrer die Landstraße 4516 von Freudenstein kommend in Richtung Knittlingen. Kurz nach dem Ortseingang Knittlingen übersah der VW-Fahrer den am Fahrbahnrand in einer Parklücke abgestellten KIA und kollidierte mit seiner rechten Fahrzeugfront mit der linken Fahrzeugrückseite des geparkten KIA. In der Folge überschlug sich der VW nach links und kam auf dem Dach am linken Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Freudenstein zum Stillstand. Der geparkte KIA wurde durch die Kollision auf den Gehweg geschoben.

Der 30-jährige VW-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 22.000 Euro geschätzt.

Antonia Klein, Pressestelle

