POL-OB: Audi + Alkohol = Abflug

Oberhausen (ots) - Am Donnerstag (06.06.), gegen 12 Uhr, wurde die Polizei Oberhausen zur Unterstützung eines sozialpsychiatrischen Dienstes zum Mehrfamilienhaus in der Häherstraße gerufen. Ein sich aggressiv gebärdender 62-Jähriger Mann hatte sich dort verbarrikadiert, konnte durch Polizeikräfte jedoch überwältigt werden. Er befindet sich derzeit in stationärer ärztlicher Behandlung. Rückfragen bitte an: ...

