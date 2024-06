Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizeieinsatz in der Häherstraße

Oberhausen (ots)

Am Donnerstag (06.06.), gegen 12 Uhr, wurde die Polizei Oberhausen zur Unterstützung eines sozialpsychiatrischen Dienstes zum Mehrfamilienhaus in der Häherstraße gerufen. Ein sich aggressiv gebärdender 62-Jähriger Mann hatte sich dort verbarrikadiert, konnte durch Polizeikräfte jedoch überwältigt werden. Er befindet sich derzeit in stationärer ärztlicher Behandlung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell