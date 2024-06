Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 76-Jähriger wird Opfer eines Taschendiebstahls - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Dienstag, den 04.06 um 15:45 Uhr, wurde ein 76-Jähriger Opfer eines Taschendiebstahls, bei dem ihm eine nicht unerhebliche Menge Bargeld entwendet wurde. Der 76-Jährige hob zunächst das Geld an einem Bankautomaten ab und steckte es in seine Jackett-Tasche, bevor er sich im Anschluss zu seinem PKW begab. Dieser war auf dem Parkplatz eines Discounters geparkt, postalisch Hermann-Albertz-Straße 113. Hier wurde er dann von zwei bislang noch unbekannten, weiblichen Personen angesprochen, die ihn in ein Gespräch verwickelten. Hierbei kamen die beiden Tatverdächtigen dem 76-Jährigen sehr nah. Eine der beiden griff dem Geschädigten dann in die Tasche und nahm das Bargeld an sich, woraufhin beide Täterinnen die Flucht ergriffen.

Beschreibungen der Tatverdächtigen:

- beide in etwa 150 cm groß - ca. 20 Jahre alt - schwarze und lange Haare - schlank - augenscheinlich osteuropäischer Herkunft - Ferner soll die Haupttatverdächtige eine schwarze Stoffhose getragen haben

Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0208/826-0 oder per E-Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell