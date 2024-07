POL-OG: Fischerbach - Zeugen gesucht

Rastatt (ots) - Beamten des Polizeireviers Rastatt ist es in der Nacht auf Montag nach einem Hinweis gelungen, zwei Männer im Alter von 25 und 30 Jahren auf frischer Tat vorläufig festzunehmen. Die Verdächtigen haben sich hierbei kurz vor 3 Uhr unrechtmäßig auf das Gelände der Stadtwerke in der Markgrafenstraße begeben und wurden dabei beobachtet, wie sie Kupferkabel in ihren Besitz bringen wollten. Mehrere ...

mehr