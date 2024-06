POL-OH: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Fulda (ots) - Entreißediebstahl in Alsfeld, Bereich Untergasse Am Dienstag, den 04.06.2024, 19:00 Uhr, kam es zum Diebstahl einer Umhängetasche durch Entreißen in Alsfeld. Während der ortsunkundige Geschädigte Fotos der Fachwerkhäuser in der Alsfelder Altstadt fertigte, näherte sich ihm von hinten eine unbekannte Person und entriss ihm eine schwarze Umhängetasche, welche der Geschädigte in der rechten Hand hielt. ...

