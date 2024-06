POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Schenklengsfeld - Am 04.06.2024, 07:40 Uhr, befuhr eine 25jährige Fahrerin eines VW Golf aus Unterbreizbach die L 3171 von Malkomes in Richtung B 62. Eine 48jährige Fahrerin eines Daimler aus Schenklengsfeld fuhr hinter ihr. Aufgrund eines entgegenkommenden Rettungswagens (Blaulicht + Martinshorn), welcher einen vor ihm fahrenden Pkw überholgte, musste die Fahrerin des VW Golf abbremsen. Die Fahrerin aus Schenklengsfeld bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt, die Fahrerin aus Unterbreizbach wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.

Philippsthal - Am 03.06.2024, zwischen 14:15 -17:00 Uhr, parkte parkte ein 34jähriger Fahrer eines BMW aus Philippsthal am rechten Fahrbahnrand in der Rosenstraße. Später bemerkte er einen Schaden am linken Außenspiegel. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt, der Sachschaden beläuft sich auf circa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Philippsthal - Am 03.06.2024, gegen 02:13 Uhr, befuhr eine 52jährige Fahrerin eines Opel Astra aus Heringen die L 3172 aus Richtung Harnrode in Richtung Lengers. Plötzlich querte ein Reh die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß. Das Reh lief in die angrenzende Feldgemarkung, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

Heringen - Am 03.06.2024, gegen 07:00 Uhr, befuhr eine 63jährige Fahrerin eines Kia aus Heringen die Haupstraße von Lengers kommend in Richtung Leimbach. In Höhe der Sparkasse wollte sie auf den dortigen Parkplatz abbiegen, das hinter ihr fahrende Fahrzeug bemerkte dies zu spät, fuhr auf und entfernte sich unerlaubt. Beim dem Fahrzeug handelte es sich um einen braunen Geländewagen, vermutlich vorne links beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf corca 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hauneck - Am 02.06.2024, 12:10 Uhr, befuhr ein 66jähriger Fahrer eines Hyundai aus Mannweiler-Cölln die B 27 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda und wollte an der AS Bad Hersfeld auf die A4 in Richtung Frankfurt auffahren. Er musste beim Auffahren auf den Zubringer verkehrsbedingt bremsen und die hinter ihm fahrende Pkw-Fahrerin aus Solms bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1800 Euro.

