Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Festnahme nach Einbruch in Einfamilienhaus - Fahrräder gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Festnahme nach Einbruch in Einfamilienhaus

Bebra. Am Samstagabend (01.06.), gegen 23.40 Uhr, informierten aufmerksame Anwohner die Polizei über einen Einbruch in ein momentan unbewohntes Einfamilienhaus in der Pfarrstraße.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurden die Nachbarn zunächst auf eine ihnen unbekannte Geräuschkulisse aufmerksam. Anschließend fielen ihnen zwei schwarz gekleidete Personen auf, die mehrfach die Bewegungsmelder des Gebäudes auslösten, woraufhin sie die Beamten alarmierten.

Als diese vor Ort eintrafen, stellten sie ein eingeschlagenes Fenster an dem Haus fest. Kurz darauf gelang es den Einsatzkräften zwei Bebraer im Alter von 37 und 48 Jahren widerstandslos festzunehmen. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. An dem Gebäude entstanden circa 500 Euro Sachschaden.

Die beiden Männer wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls verantworten.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrräder gestohlen

Sorga. In der Nacht zu Montag (03.06.) wurden zwei Gartenhütten samt darin befindlichen Fahrrädern in der Straße "An der Schule" zum Ziel unbekannter Täter.

Nach aktuellem Kenntnisstand öffneten die Täter die Türen der Gartenhäuser durch Hebeln und verursachten so etwa 100 Euro Gesamtsachschaden. Anschließend entwendeten sie jeweils ein E-Bike. Dabei handelte es sich um ein schwarzes Pedelec des Herstellers Mondraker Prime 2023 im Wert von rund 4.000 Euro sowie ein weißes Damenrad der Marke Axis, Modell eRide 10 Lady von noch unklarem Wert.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist aktuell noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell