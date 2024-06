Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kartons in Flammen - Auto zerkratzt - Wahlplakate beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Kartons in Flammen

Freiensteinau. In einem Kühlhaus eines Altenwohnheims in der Ahlstraße waren in der Nacht zu Sonntag (02.06.) mehrere Kartons entflammt. Glücklicherweise entstand hierdurch kein größerer Brand und es bleib bei geringem Sachschaden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern aktuell noch an. Momentan kann jedoch auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto zerkratzt

Lauterbach. Unbekannte zerkratzten zwischen Samstag (01.06.) und Montag (03.06.) die Beifahrerseite eines blauen Seat Ibiza. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro. Zur Tatzeit stand der Pkw im öffentlichen Verkehrsraum in der Karlstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wahlplakate beschädigt

Nieder-Gemünden. Insgesamt fünf EU-Wahlplakate beschädigten Unbekannte durch Farbe und Feuer.

In der Bahnhofstraße entzündeten die Täter ein an einer Straßenlaterne angebrachtes Plakat. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro an Wahlplakat, Laterne und Asphalt. Der Schaden wurde am Sonntag (02.06.) festgestellt.

Darüber hinaus beschmierten Unbekannte in der Feldastraße sowie der Ohmstraße vier Plakate mit Farbe. Auch hierbei entstanden circa 70 Euro Sachschaden. Diese Beschädigungen wurden am Montag (03.06.) festgestellt.

Eine genaue Tatzeit ist in allen Fällen nicht bekannt. Auch ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell