FW-WRN: Jahreshauptversammlung des Löschzuges Stockum

Am Sonntag, den 28.01.2024 fand die alljährliche Jahreshauptversammlung des Löschzuges Stockum statt. Neu in diesem Jahr war, dass diesmal zu einem Frühstück mit Partnerinnen und Partnern sowie den Kindern eingeladen worden ist.

Löschzugführer Christian Rasche begrüßte die Leitung der Feuerwehr unter Thomas Temmann, Sven Schubert und Tobias Tenk, sowie alle Mitglieder der Einsatz-, Unterstützungs- und Ehrenabteilung. Nach einem Jahresrückblick berichtete die Leitung der Feuerwehr über das abgelaufene Jahr 2023 und gab somit einen guten Jahresrückblick. Im Anschluss übernahm die Leitung die Feuerwehr Beförderungen und Ehrungen vor:

Beförderungen

Mamadou Cire Diallo, Malte Littau, Paul Schlierkamp und Kim Schmidt konnten zum Feuerwehrmann bzw. zur Feuerwehrfrau befördert werden.

Markus Budde, Nick Budde, Tobias Dahlhoff, Ramon Hopp Mora und Frederik Pearson wurden vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Erik Lehning konnte zum Unterbrandmeister befördert werden.

Marvin Brandt wurde vom Unterbrandmeister zum Brandmeister befördert und Eric Schulenberg vom Brandmeister zum Oberbrandmeister.

Leistungsnachweis

Silber für die 3. Teilnahme: Manuel Zielinski

Gold für die 5. Teilnahme: Eric Schulenberg

Der Löschzug Stockum besteht aktuell aus 49 aktiven Kameradinnen und Kameraden, 2 Kameradinnen in der Unterstützungsabteilung und 12 Kameraden der Ehrenabteilung.

Im Jahr 2023 absolvierte der Löschzug Stockum 78 Einsätze, sowie zahlreiche Seminare, Lehrgänge und andere Dienste. Insgesamt wurden 5.651 Stunden im Einsatz- und Übungsdienst durch die Kameradinnen und Kameraden geleistet.

Hervorzuheben sind vor allem folgende Einsätze:

- die überörtliche Hilfe einmal am Kraftwerk in Bergkamen-Heil und einmal im Industriegebiet in Selm - Personensuche in der Horne - Verkehrsunfall auf der Knüvenstraße - Stromausfall auf der Sim-Jü Kirmes während der Wachbesetzung des Löschzuges Stockum - Großtierrettung einer Sau aus einer Güllegrube

Rückblick 2023

- Erster Spatenstich für das neue Gerätehaus an der Werner Straße - Übergabe des Einsatzleitwagens der ehemaligen Werkfeuerwehr des Gersteinwerks an den Löschzug Stockum - Grundsteinlegung am neuen Stockumer Gerätehaus - Fahrsicherheitstraining für Großfahrzeuge - Gemeinsame Übung mit der Löschgruppe Holthausen zum Thema "Vegeationsbrandbekämpfung" - Verabschiedung von Jörg Mehringskötter als stellvertretender Leiter der Feuerwehr

Personalien des Löschzuges Stockum

Löschzugführer

Brandinspektor Christian Rasche

stellvertretende Löschzugführer

Hauptbrandmeister Ludger Nottebaum und Brandinspektor Nils Wienstroer

Kassierer

Unterbrandmeister Andreas Hannes

Schriftführer

Unterbrandmeister Norbert Hölscher

