Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230831 - 1004 Frankfurt - Innenstadt: Einbruch in Apotheke

Frankfurt (ots)

(dr) Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am gestrigen Mittwoch (30.08.2023), gegen 23:58 Uhr, unbefugt Zutritt zu einer in der Schillerstraße befindlichen Apotheke und bediente sich an der Auslage.

Der Einbrecher gelangte gewaltsam über die Eingangstür in den Verkaufsraum der Apotheke und nahm diverse Medikamente im Wert von rund 100 Euro an sich. Nach der Tat verließ er das Gebäude und verschwand in unbekannte Richtung.

Bei dem Täter handelt es sich um einen circa 30 bis 35 Jahre alten Mann mit kurzen, blonden Haaren. Dieser trug ein kurzärmliges, hellblaues T-Shirt mit dunkelblauen Streifen, eine lange blaue Jeanshose sowie schwarze Schuhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-52199 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell