POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

Mannheim (ots)

Am Dienstag bog um kurz nach 15:30 Uhr ein 71-Jähriger mit seinem Hyundai von der L 594 nach links in die Wieslocher Hauptstraße ab. Dabei übersah der Mann einen von Wiesloch in Richtung Frauenweiler fahrenden, entgegenkommenden Peugeot. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die durch die Kollision schwer beschädigt wurden und anschließend abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird mit 13.000 Euro angegeben. Die 25-jährige Peugeotfahrerin sowie der Unfallverursacher kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Strecke konnte um kurz nach 17 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

