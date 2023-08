Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Wildschwein auf Abwegen

Heidelberg (ots)

Einsatzkräfte der Polizei verfolgen derzeit ein Wildschwein, das sein Unwesen im Heidelberger Stadtgebiet treibt. Zuerst konnte das Tier in der Keplerstraße in Neuenheim festgestellt werden, von wo aus es seinen Weg zur Neckarwiese fortsetzte, durch den Neckar schwamm, auf der südlichen Neckarseite wieder das Ufer erklomm und dann über Bergheim und die Weststadt zum Hauptbahnhof rannte. Auf seinem Weg verwüstete das Schwein den Garten mindestens eines Anwesens in Neunheim. Die Einsatzkräfte bleiben dem Tier weiter auf der Fährte.

