Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/ Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis: Müll im Gewann Speyerer Grün entsorgt - Polizei sucht Zeugen

Altlußheim/ Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei Mäharbeiten entdeckte am Montag, um kurz nach 15 Uhr, ein Arbeiter eine große Menge an schwarzen, gut 50 cm langen, Gummi-Ummantelungen an der K 4240. Unbekannte hatten diese unterhalb einer Böschung der Straße nach Ketsch, nur wenige hundert Meter von der Rheinbrücke entfernt, illegal entsorgt. Wie lange diese dort schon liegen, ist nicht bekannt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell