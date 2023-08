Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Unfallflucht

Zeugen gesucht

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Bahnhofstraße; Unfallzeit: 31.07.23, zwischen 15.20 Uhr, und 15.40 Uhr;

In der Nacht zum Sonntag beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer auf der Bahnhofstraße einen blauen Pkw Jaguar an der Fahrertür. Trotz des verursachten Sachschadens in einer Höhe von ca. 2.000 Euro hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Zur Abstellzeit stand an der fraglichen Seite neben dem Jaguar ein mit zwei Personen besetzter weißer Kastenwagen. Die Beifahrerin war ca. 15 - 16 Jahre alt und hat "bunte, rötliche Haare". Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260 u wenden. (fr)

