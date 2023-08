Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: PKW-Fahrerin übersieht beim Abbiegen Radfahrer

Heidelberg (ots)

Am Dienstag übersah eine 20-jährige BMW-Fahrerin um kurz nach 18:30 Uhr beim Abbiegen von der Speyerer Straße in die Straße Langer Anger einen Radfahrer. Die Frau ließ an der Kreuzung zunächst zwei bevorrechtigte Radfahrer passieren. Dann hupte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, da ihm das Abbiegen der 20-Jährigen nicht schnell genug ging, obwohl diese keine andere Möglichkeit hatte, als zu warten. Die Frau bog nun eilig ab, bemerkte aber nicht einen weiteren auf dem Radweg herannahenden Radfahrer. Dem 27-Jährigen war so plötzlich der Weg blockiert und er musste eine Vollbremsung einlegen, wodurch er stützte und sich leicht verletzte. Er konnte vor Ort ambulant medizinisch versorgt werden. Zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer kam es nicht.

Die 20-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell