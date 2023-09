Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Monzingen (ots)

Bereits am Montag, dem 18.09.2023 zwischen 08:30 - 09:00 Uhr wurde in der Hauptstraße in Monzingen in Höhe der Kirche ein in Richtung Kirchenmauer geparkter grauer Ford Focus durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Beifahrerseite beschädigt. Zeugenhinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn, Tel.: 06752-1560.

