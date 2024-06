POL-OH: Unfall mit Pedelec-Fahrer - Zusammenstoß - Unfall - Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Osthessen

Unfall mit Pedelec-Fahrer

Fulda. Ein 79-jähriger Pedelec-Fahrer aus Großenlüder erlitt bei einem Unfall am Montag (03.06.) leichte Verletzungen. Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer befuhr gegen 12 Uhr die Künzeller Straße stadteinwärts. An der roten Ampel musste er mit seinem Gespann nach vorliegenden Informationen anhalten. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr er los und wollte umgehend nach rechts auf ein Firmengelände einfahren. Hierbei kollidierte er mit einem von hinten seitlich heranfahrenden Pedelec-Fahrer, welcher ordnungsgemäß den Fahrradstreifen befuhr. Der 79-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er konnte jedoch nach medizinischer Behandlung vor Ort selbständig die Fahrt nach Hause fortsetzen. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro.

Zusammenstoß

Petersberg. Bei einem Unfall am Montag (03.06.) wurde ein 15-jähriger Radfahrer aus Fulda leicht verletzt. Er befuhr gegen 14 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße "Am Felsenkeller" in Fahrtrichtung Trimburgstraße. Im Eimündungsbereich Buchenweg kam es aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem 62-jährigen Seat-Fahrer, welcher den Buchenweg befuhr und nach aktuellen Erkenntnissen nach links in die Straße "Am Felsenkeller" abbiegen wollte. Der Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum Fulda gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Unfall

Fulda. Leichte Verletzungen erlitt ein 19-jähriger Krad-Fahrer aus Fulda bei einem Unfall am Montag (03.06.). Ein 62-jähriger Opel-Fahrer befuhr gegen 16:05 Uhr die Sturmiusstraße in Richtung Lindenstraße und wollte nach aktuellem Kenntnisstand die Heinrichstraße kreuzen. Hierbei stieß er mit dem von links kommenden Krad-Fahrer zusammen. Der 19-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Fulda. Ein schwarzer Ford-Fiesta wurde am Montag (03.06.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Fiesta war nach vorliegenden Erkenntnissen in der Zeit von 8 Uhr bis 17:30 Uhr in der Haimbacher Straße in einer Parkbucht auf dem Parkplatz eines Bankinstitutes ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Ausparken gegen die rechte Fahrzeugseite des Fiesta und beschädigte den Kotflügel und die Beifahrertür. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern, entfernte der Verursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

