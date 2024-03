Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn

Darmstadt (ots)

Am Sonntag, den 10.03.2024, kam es gegen 15:50 Uhr an der Kreuzung Martin-Luther-King-Ring Ecke Frankfurter Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 44-jähriger Fahrer eines Mercedes den Martin-Luther-King-Ring stadteinwärts. An der Kreuzung Martin-Luther-King-Ring Ecke Frankfurter Straße missachtete der Fahrer die Rotlicht zeigende Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer aus Arheilgen kommenden Straßenbahn. Bei dem Zusammenstoß wurden der 44-jährige Fahrer und sein 13 Jahre alter Mitfahrer leicht verletzt und nach medizinischer Versorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am PKW und der Straßenbahn entstand Sachschaden von mindestens 50.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme sowie Abschlepparbeiten kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06151/969-41310 beim 3. Polizeirevier Darmstadt zu melden.

Berichterstatter: Karn, POK; 3. Polizeirevier Darmstadt DGL-PREV01: Göschka, PHK

