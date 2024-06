Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autokennzeichen gestohlen - Trickdiebstahl - Regenrohr gestohlen - Diebstahl eines Fahrrades - Diebstahl von Baustellenbeschilderung -

Autokennzeichen gestohlen

Hosenfeld. In der Straße "Am Hainwald" im Ortsteil Poppenrod stahlen Unbekannte zwischen Freitag (31.05.) und Sonntag (02.06.) das hintere amtliche Kennzeichen FD-MK 1120 eines Pkw. Das Auto stand in einer Garage eines Wohnhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickdiebstahl

Kalbach. Am Montag (03.06.) wurde eine 88-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gewerbestraße im Ortsteil Mittelkalbach Opfer von Trickbetrügern.

Die Frau war dort gegen 9.45 Uhr einkaufen und belud im Anschluss ihren Pkw. Ihre rote Handtasche hatte sie zuvor hinter dem Fahrersitz in den Fußraum gelegt. Als sie den Einkaufswagen zurück brachte, wurde sie nach derzeitigen Erkenntnissen von einer ihr unbekannten weiblichen Person angesprochen. Diese hielt der Frau ein Handy vor, auf dem "Allergie" geschrieben stand. Die 88-Jährige erklärte ihr daraufhin, wo die nächste Apotheke sei. Zwischenzeitlich näherte sich ein weiterer Täter dem Auto der Frau und stahl die Handtasche, in der sich mehrere hundert Euro Bargeld und persönliche Gegenstände sowie Dokumente befanden. Der Mann stieg kurze Zeit später in einen grau-grünen Toyota, der gleich los fuhr und hinter geparkten Autos stehen blieb. Die weibliche Täterin lief ebenfalls zu diesem Auto und stieg ein. Danach fuhr der Toyota, gefahren von einer dritten Person in Richtung Neuhof davon.

Die Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

Täterin 1: weiblich, circa 160 groß, Ende 20, asiatisches Erscheinungsbild, schlank, schwarze, lange Haare, bekleidet mit einer schwarzen Hose, einem fliederfarbenen Pullover, schwarzen Turnschuhen und einem schwarzen Hut.

Täter 2: männlich, circa 165 cm groß, asiatisches Erscheinungsbild, schlank, bekleidet mit einer schwarzen Steppjacke, einer dunklen Hose, weißen Turnschuhen und einer beigen Basecap.

Täter 3 (Fahrer): männlich, schwarze Jacke, schlanke Statur

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Regenrohr gestohlen

Fulda. In der Kronhofstraße stahlen Unbekannte zwischen Freitag (24.05.) und Montag (27.05.) ein mehrere Meter langes kupfernes Regenrohr im Wert von rund 150 Euro, welches an der Außenwand eines Schulgebäudes montiert war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl eines Fahrrades

Neuhof. Am Montag (03.06.), in der Zeit zwischen 8.40 Uhr und 14 Uhr, wurde am Bahnhof Neuhof ein weiß-blaues Damenfahrrad durch Unbekannte gestohlen. Das Fahrrad war an einem Fahrradständer am Bahnhof ungesichert abgestellt. Der Wert des Zweirads liegt bei etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter 06655/96880, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Baustellenbeschilderung

Neuhof. Zwischen Samstag (01.06.), 20 Uhr und Sonntag (02.06.), 7 Uhr, wurden an einer Baustelle in der August-Rosterg-Straße, Höhe Hausnummer 7, insgesamt drei Verkehrszeichen (Z 123 Baustelle, 2 mal Z 250 Verkehrsverbot) entwendet. Die Verkehrszeichen waren in Vorbereitung auf eine Baustelle am Fahrbahnrand abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter 06655/96880, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

