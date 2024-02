LPI-EF: Anzeige nach Unfall

Erfurt (ots) - Nur wenige Stunden brauchte ein entlassener Häftling, um wieder straffällig zu werden. Der 24-Jährige hatte gestern seine Haftstrafe in einem Gefängnis verbüßt und wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Freude über die neu gewonnene Freiheit begoss der Mann in Erfurt mit reichlich Alkohol. Auf dem Anger pöbelte der Betrunkene am Nachmittag schließlich mehrere Personen an und zeigte den Hitlergruß. Um noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen, skandierte ...

mehr