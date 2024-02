Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrüger erbeuten 10.000 Euro

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein 52-jähriger Mann aus dem Bereich Großrudestedt wurde Opfer von Betrügern. Zwischen Dienstag und Mittwoch war der Mann mehrfach telefonisch kontaktiert worden. Unter dem Vorwand ein Update der Kreditkarte durchführen zu wollen, gelangten die Täter an die Kontodaten des 52-Jährigen. In der Folge buchten die Betrüger insgesamt 17.000 Euro vom Konto des Mannes ab. Glücklicherweise gelang es inzwischen 7.000 Euro zurück zu erlangen. Geben Sie am Telefon niemals sensible Kontodaten preis. Bankangestellte werden Sie am Telefon zu keiner Zeit nach einer TAN oder Zugangsdaten fragen. (JN)

