Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unbekannter beschädigen eine Eingangstür- Polizei sucht Zeugen (22.07.2024)

Schramberg (ots)

Wegen einer Sachbeschädigung einer Eingangstür eines Wohnhauses am Montagabend, gegen 19.45 Uhr, auf der Straße "Am Schlößle" ermittelt die Polizei Schramberg. Die drei Täter schlugen den Glaseinsatz einer Haustür ein. Eine Zeugin konnte sie hierbei beobachten. Als der Bewohner an ein Fenster trat, flüchteten die unbekannten jungen Männer. Dies sollen alle drei etwa 20 Jahre alt sein und dunkle Harre haben. Zwei der Männer waren mit dunklen und einer mit hellen Sachen gekleidet. Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 100 Euro. Die Polizei in Schramberg bittet Personen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell