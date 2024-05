Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw aufgebrochen

Leinefelde (ots)

Am Montag öffneten Unbekannte gewaltsam einen Pkw, der auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen 15.40 Uhr und 21.30 Uhr. Der oder die Diebe erbeuteten eine Sonnenbrille aus dem Fahrzeug. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0122961

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell