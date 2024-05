LPI-NDH: Rennradfahrer bei Unfall verletzt

Birkungen (ots) - Zwischen Freitag, 10. Mai, und Montag, 13. Mai, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Gartenhaus und einen Schuppen, die sich in einem Garten am Wiesengraben befinden, ein. Daraus erbeuteten der oder die Täter ein elektrisches Kinderquad. Wer Hinweise zum Einbruch oder zum Verbleib des Mini-Quads geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden. Aktenzeichen: 0122840 Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

